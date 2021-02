João Pereira chegou ao Sporting, estreou-se e já levou uns prémios para casa

Sporting assinalou este domingo o jogo 150 pelo clube.

João Pereira regressou ao Sporting no passado mercado de inverno e estreou-se frente ao Marítimo, jogo que os leões venceram por 2-0, no passado dia 5 de fevereiro. Na terceira passagem por Alvalade, o lateral cumpriu na Madeira o jogo 150 com a camisola do Sporting, um número assinalado pelo clube este domingo.

João Pereira recebeu das mãos de Frederico Varandas, presidente do Sporting, uma camisola personalizada, um troféu com a distinção e ainda uma garrafa comemorativa de uma empresa parceira do clube.