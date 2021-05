Secretário de Estado da Juventude e do Desporto frisa a importância de preparar os eventuais festejos do título dos leões e revela que houve uma reunião entre as entidades competentes e o clube.

João Paulo Rebelo revelou esta quinta-feira que houve uma reunião entre o Ministério da Administração Interna, a Município de Lisboa, as forças de segurança e "um potencial vencedor do campeonato" com vista à preparação de uma possível festa do título do Sporting, que segue destacado na liderança da Liga NOS ao cabo de 31 jogos disputados.

"Tive a oportunidade de falar com responsáveis do Ministério da Administração Interna e hoje mesmo penso que decorre uma reunião entre o município de Lisboa, um potencial vencedor do campeonato e as forças de segurança. É muito melhor que alguma coisa esteja preparada do que deixarmos livremente e espontaneamente que ocorram fenómenos de comemoração, porque sabemos que será muito difícil conseguir neutralizar essas manifestações", assinalou o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, em declarações ao Canal 11.

"Portanto, o melhor é enquadrá-las [as manifestações de celebração], fazer com que aconteçam com as melhores condições, como temos assistido nos últimos tempos nas comemorações do 25 de abril, no dia do Trabalhador... É possível juntar mais pessoas do que aquelas a que estávamos habituados a ver nos últimos tempos com segurança, é isso que é fundamental que se faça", rematou João Paulo Rebelo.

Possibilidades para o Sporting ser campeão:

Segunda-feira, 10 de maio

1 - Se o FC Porto perder o clássico com o Benfica, o Sporting só necessita de empatar com o Boavista (32.ª jornada).

2- Se o FC Porto não vencer o Benfica e não vencer o Farense (32.ª jornada), o Sporting festeja.

Terça-feira, 11 de maio

3 - Se o FC Porto fizer apenas quatro pontos nos jogos com Benfica e Farense, o Sporting é campeão se vencer o Boavista.

Sábado, 15 de maio

4 - Se o FC Porto vencer o Benfica e o Farense, o Sporting precisa de fazer quatro pontos nos jogos com Boavista (32.ª jornada) e Benfica (33.ª jornada).