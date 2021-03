João Palhinha: "Seleção? Não me queria mentalizar..."

Palhinha, médio do Sporting e da Seleção Nacional

Médio lembrou, no teaser do podcast "ADN de Leão", momentos antes de saber que ia aos AA de Portugal.

João Palhinha vai ser o protagonista do novo episódio do "ADN de Leão", podcast que tem levado à "cadeira quente" alguns dos craques do futebol, mas não só.

No teaser divulgado nas redes sociais dos leões, o médio lembra os momentos antes de saber que ia aos AA de Portugal, onde até acabou por se estrear a marcar, com o 3-1 diante do Luxemburgo.

"Soube da notícia através do nosso adjunto, o Carlos [Fernandes]. Estava a ir para o balneário e ele aparece nas minhas costas e diz: 'Ainda vais ter uma surpresa'. Se estava à espera? Tinha a esperança, mas não me queria mentalizar. Não tem a ver com justiça. Temos uma grande seleção e quem fica de fora pode perfeitamente jogar", assinalou Palhinha, que se deve juntar aos colegas na Academia já na quinta-feira.