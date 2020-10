João Palhinha renova esta tarde pelo Sporting: os pormenores do contrato

Médio vai passar a estar ligado ao clube até 2025.

João Palhinha vai renovar contrato com o Sporting na tarde desta quarta-feira, assinado um vínculo válido até 2025, tal como O JOGO tinha informado. O médio vê acrescentada mais uma temporada ao vínculo atual, o vencimento aumentará consideravelmente, em princípio para o patamar dos 800 mil euros anuais, e a cláusula vai permanecer nos 60 milhões de euros.

Há um par de anos que João Palhinha preenche páginas de jornais fruto do interesse de emblemas do estrangeiro e da chegada à SAD do Sporting de várias propostas, algumas delas suculentas, nomeadamente de Lyon, Lille e Bétis. Mais recentemente o Wolves e o CSKA de Moscovo também discutiram com a SAD a contratação do médio, o Leeds fez uma sondagem, sucedendo o mesmo com emblemas espanhóis e do Médio Oriente. Mas os responsáveis leoninos resistiram sempre à pressão da necessidade de vender e acabaram por nunca ver as suas pretensões financeiras correspondidas (neste defeso o Sporting pretendia encaixar 15 milhões, mas a verba chegou a ser mais alta nas janelas de mercado anteriores).

A grande valorização de João Palhinha deu-se nas duas últimas temporadas, no empréstimo ao Braga. No emblema minhoto, Palhinha tornou-se figura, cresceu, ganhou consistência e regularidade num nível alto. Mas o acordo de cedência aos bracarenses implicava uma opção preferencial ou uma compensação de 15% em caso de venda, clausulado que ainda está em vigor até ao fecho dos mercados de transferências. No fundo, estas premissas, desenhadas entre António Salvador (presidente do Braga) e Sousa Cintra (ex-presidente do Sporting em gestão transitória), foram sempre vistas pelo elenco diretivo de Frederico Varandas como limitadoras e acabaram por ser cruciais para abortar várias possibilidades de negócio.