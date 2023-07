João Muniz convence no Sporting e vai renovar contrato

Central será amarrado por uma cláusula de rescisão que pode chegar aos 60 M€ e prolongar o vínculo até 2028. Jogador será trabalhado na equipa A e jogará também nos bês

João Muniz vai renovar contrato com o Sporting. O dossiê está avançado e a oficialização estará para breve. Esta decisão foi validada por Rúben Amorim, que considerou que o central tem uma enorme margem de progressão e faz parte dos planos a longo prazo. O atleta já atingiu a maioridade e o processo estava há muito identificado face ao potencial do atleta sub-19, que tinha contrato até 2024, mas com o Sporting a ter a possibilidade de prolongá-lo mais dois anos. Ao que O JOGO apurou, a cláusula poderá ser colocada nos 60 M€ e a ligação prolongada até 2028, com a natural revisão salarial.

Contrato era válido até 2024, com mais dois anos de opção por parte da SAD. Apesar de ser crucial ter rodagem na Liga 3, o canhoto encanta no passe e também depende do futuro de Gonçalo Inácio.

Após uma época em que jogou nos juniores, sub-23 e bês, esta pré-época foi testado, até aqui, nos encontros de preparação à porta fechada. O jogador sabe que a equipa técnica não deseja que queime etapas demasiado depressa, porque tem 18 anos e necessita ganhar rodagem. Amorim quer tê-lo a treinar na equipa principal, mas será opção na equipa B muitas vezes, justamente para ganhar experiência contra seniores na Liga 3. O defesa canhoto aproveita nesta fase a lesão de St. Juste e os problemas físicos de Diomande e tem sido testado como central do lado esquerdo. Uma posição para a qual tem a forte concorrência de Gonçalo Inácio - que tem sido recorrentemente ligado a clubes ingleses e agora ao Nápoles - e ainda de Matheus Reis.

A atitude de João Muniz tem impressionado e a maturidade competitiva dá garantias de que poderá ter minutos na equipa A em caso de necessidade, até porque apresenta valias na velocidade sem bola e na construção: destaca-se, com o pé esquerdo, no passe médio e longo. Avaliado de perto por Amorim, foi claro para o treinador que o jovem poderia representar uma alternativa válida, dispensando, por isso mesmo, Marsà, que está à venda por ter recusado as primeiras propostas de renovação do Sporting. O natural da Ribeira Brava, mas que antes de chegar aos leões passou por clubes do distrito de Viseu, vai ser amanhã apresentado aos adeptos no Troféu Cinco Violinos.

Afonso Moreira seguirá a mesma lógica do central. Embora o plantel esteja mais curto no corredor esquerdo, o extremo de 18 anos deve treinar na equipa A, onde poderá ter minutos, mas também passar pelos bês.