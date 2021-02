João Mário: "Sabemos que a história pode ser feita, pode mudar"

João Mário fez o primeiro golo do Sporting

O jogador abriu o marcador frente ao Paços de Ferreira (2-0), ao concretizar uma grande penalidade.

João Mário, jogador do Sporting, marcou, de penálti, aos 20', colocando os leões em vantagem na primeira parte, tendo Palhinha, aos 48', feito o 2-0, frente ao Paço de Ferreira.

Penálti concretizado e vitória fácil.

"Foi um jogo muito difícil. Sabíamos da qualidade do adversário. Estávamos à espera disso, mas acima de tudo para nós era uma partida muito importante porque podíamos ficar a dez pontos do segundo classificado. A equipa está de parabéns. Jogámos três vezes contra esta equipa. Ganhámos as três, não concedemos um golo só isso diz tudo."

Marcar logo nos primeiros minutos

"Fizemos um golo de penálti na primeira parte. Sabíamos que uma bola parada podia decidir o jogo, foi isso que fizemos e estamos de parabéns."

Significado do facto de, na história, nenhuma equipa com a atual vantagem do Sporting ter perdido o campeonato.

"Não tem absolutamente nenhum significado. Sabemos que a história pode ser feita, pode mudar, então aquilo que temos de continuar a fazer é pensar jogo a jogo. Falta muito campeonato. Temos de continuar com esta humildade. Só assim podemos alcançar os nossos objetivos."

Título e campeões são palavras proibidas no balneário do Sporting?

"Sim. A faltar tantos jogos. Há sempre uma primeira vez para tudo. São essas as palavras que temos de ter todos em atenção. Temos de continuar com humildade. Temos feito um grande trabalho, mas ainda falta muito."