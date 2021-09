João Mário rendeu mais um milhão de euros aos cofres do Sporting

Conquista da Serie A pelo Inter "encheu" os cofres do emblema leonino.

Com o Relatório e Contas do Sporting relativo à temporada 2020/21, conhecido no final do dia de terça-feira, ficou também a saber-se quanto renderam alguns jogadores que deixaram os leões, devido às variáveis alcançadas mediante objetivos cumpridos pelos clubes para onde rumaram.

João Mário, por exemplo, rendeu mais um milhão de euros aos cofres do emblema leonino, devido ao campeonato conquistado pelo Inter, pois o médio encontrava-se vinculado ao clube italiano.

Também Bruno Fernandes, Marcos Acuña e William Carvalho deram "boas notícias" aos leões. O primeiro, ao serviço do Manchester United, rendeu 724 mil euros, pela "concretização de objetivos individuais". O segundo, no Sevilha, cerca de dois milhões de euros pela mesma razão.

Já William Carvalho, no Bétis, rendeu mais 1,950 milhões de euros, devido à "concretização de objetivos individuais e coletivos do jogador, definidos no contrato de venda e atingidos durante a presente temporada".