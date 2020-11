João Mário na Telescola: o senhor professor que gosta de fazer a equipa jogar

Médio foi à Telescola dar conselhos aos mais novos, recordando que começou a levar a sério o futebol aos 14 anos

João Mário deu uma aula de Educação Física na Telescola como convidado. À professor, mostrou dotes para ensinar os mais novos e explicar como foi subindo no terreno até ser maestro do meio-campo. "Comecei como defesa central, mas fui-me adaptando ao meio-campo, que hoje é a minha função. No meu caso, gosto de fazer a equipa jogar, de fazer parte do processo ofensivo: é o que gosto mais, fazer a equipa jogar", confessou o centrocampista que tenta recuperar a capacidade que o levaram a rumar ao Inter.

Está no Sporting, onde definiu o caminho: "Comecei a jogar muito cedo, aos cinco anos, nas escolhinhas do FC Porto. Foi um período bonito na minha vida. Nesse momento só fazemos desporto por gostarmos muito, de podermos brincar com os nossos irmãos e os nossos amigos. Vim, depois, para Lisboa, para o Sporting, onde comecei a levar o desporto mais a sério. Dão-nos as bases desde muito novos, o quão importante é focarmo-nos na nossa profissão. Aos 14/15 anos, quando assinei o primeiro contrato, comecei a acreditar que podia fazer do futebol profissão. Ser aposta de um clube tão importante fez-me trabalhar cada vez mais para seguir o meu sonho."

Com cinco jogos disputados na época, os últimos três como titular, o jogador de 27 anos de ascendência angolana relatou o processo de treino. "Varia... O tático é igual para todos, mas difere consoante as posições. Trabalhamos todos juntos, mas os avançados fazem mais finalização, nós um pouco mais intermédio, os defesas mais defensivo. Realizo o que chamamos de treino invisível. Trabalhamos com a equipa duas, três horas por dia, mas há o descanso, a prevenção, a alimentação. A prevenção é muito importante para a carga que temos nos jogos. Temos de respeitar o nosso corpo com o descanso, sendo também saudáveis", adianta o fã confesso de História e Geografia, passando a distribuir conselhos aos mais jovens: "O pequeno-almoço é a refeição mais importante do dia e para nós é fundamental, seguindo os conselhos do nutricionista do Sporting. É importante pela carga física que temos a seguir, para aumentarmos o rendmento. É importante, cada vez mais, termos conhecimento do que nós faz bem, do que faz melhorar o nosso rendimento. Também dormir sete a oito horas por dia é crucial."

"Temos de acreditar. A componente mental é fundamental. A junção de tudo é essencial para atingir o que queremos, seja no futebol, seja noutras áreas", terminou no programa Estudo em Casa.