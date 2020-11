João Mário: "Há três vagas para a Champions e o Sporting quer uma"

João Mário, médio do Sporting

Em declarações aos jornalistas, o médio do Sporting traça o objetivo dos leões para a presente temporada.

Vantagem pontual do Sporting na liderança da I Liga: "Acima de tudo, há que dizer que temos de ter calma porque ainda estamos a começar. Como vimos no último campeonato, ter alguns pontos de vantagem não quer dizer nada, num jogo ou dois muda tudo. O que podemos prometer é muito trabalho, muito compromisso, que é o que temos tido, mas nada mais do que isso, porque estamos numa fase inicial. Queremos honrar o clube, temo-lo feito, mas como disse ainda estamos numa fase muito inicial".

Sporting esteve perto do título em 2015/16. Pode conquistá-lo agora? "São grupos completamente diferentes, no outro contexto era um grupo mais experiente, realidades diferentes, treinadores diferentes. Acima de tudo, temos o mesmo sentido de responsabilidade, mas não temos essa pressão porque o grupo é muito jovem, sabemos o que aconteceu nas épocas anteriores. Trabalhamos bastante e pensamos jogo a jogo, mas são equipas diferentes e acho que não dá para comparar porque são realidades diferentes e temos de ter essa humildade e esse conhecimento. Vejo muita qualidade neste grupo, vejo muita vontade de fazer as coisas bem. Há três vagas para a Champions, o Sporting quer uma delas e é para isso que vamos trabalhar".

Não Perca Sporting Sporting é o líder "low-cost" entre a elite da Europa Contratações a custo zero, empréstimos e formação ajudam a turma leonina a superar a Real Sociedad, a segunda da lista. Fosso em relação à quantia gasta pelos franceses do PSG é de estratosféricos 460,6 M€

Sobre a Seleção: "Desiludido? Claro que não. Portugal é, provavelmente, uma das Seleções mais em forma, uma das melhores seleções do mundo. Nunca é fácil estar numa seleção assim, e acima de tudo, quero continuar a trabalhar para, em março, com mais minutos de jogo e mais ritmo, poder competir por um lugar. Obviamente quero muito voltar, mas tenho de trabalhar muito para isso".

Foi de olho na Seleção que quis voltar ao Sporting? "Obviamente que sim. Para mim, a Seleção é sempre um grupo que conheço bem, é um grupo no qual gosto bastante de estar. Obviamente que sabia que estando no Sporting, a jogar cá, com um ano bastante positivo, estaria sempre mais perto e foi também uma razão para a minha escolha, o voltar a casa, foi também por esse motivo".