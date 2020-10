João Mário explica regresso ao Sporting e garante: "Sou um jogador diferente"

João Mário com Frederico Varandas

João Mário foi esta terça-feira confirmado como reforço do Sporting, por empréstimo do Inter. Falou sobre o regresso ao canal do clube.

Regresso

"Sensações ótimas. Quis sempre voltar onde me sinto bem, onde fui feliz e onde quero voltar a ser feliz. Para mim é uma grande honra voltar a esta casa, que conheço bem. Sou mais um para ajudar".

Motivos: "Foi querer voltar a ser feliz. Acredito que fui feliz aqui, que me sinto bem e também o facto de ter uma relação próxima com o presidente e o presidente me ter convencido, tendo feito grande esforço e sendo grande parte desta decisão. Acima de tudo, volto para uma casa que conheço bem, as pessoas e onde quero encontrar o meu melhor futebol".

Colegas e Amorim

"Tenho de conhecer os meus novos colegas, pois só trabalhei com o Seba [Coates] e conheço também o Neto da Seleção. Um treinador diferente, mas gosto daquilo que tenho visto. É jovem e tem excelentes ideias. Vou adaptar-me muito bem porque me identifico muito com o projeto."

Aposta nos jovens

"Parece-me muito bem. O Sporting sempre foi um clube formador e, para mim, que também sou da formação, é um orgulho ver tantos jovens na primeira equipa, especialmente com tanta qualidade. Quero ajudá-los, pois já passei pela fase de integração, quero ajudar com experiência."

Jogador diferente?

"Sou um jogador diferente, mais maduro, mais experiente, saí muito jovem e tive quatro anos fora onde aprendi bastante. Tive um percurso de conhecimento noutros países. É um João Mário muito mais maduro do que saiu daqui".

O 17

"Acredito sempre que o que corre bem, não mexe. Gosto muito desse número. Tentei tê-lo noutras equipas, mas não foi possível. O facto de estar disponível neste momento no plantel do Sporting é um sinal. Muito orgulho por voltar a vestir a 17 no Sporting."