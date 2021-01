João Mário e o jogo com o Nacional: "A viagem, o jogo em si, o campo..."

Médio do Sporting abordou o impacto do último jogo, frente ao Nacional.

Sporting com desgaste do último jogo [com o Nacional], no entanto saíram mentalmente fortalecidos? "Foi um desgaste muito forte. Houve várias condicionantes desde a viagem, o jogo em si, o campo... mas sabemos que vamos entrar numa competição diferente, um objetivo nosso, queremos passar esta fase e estamos preparados independentemente do que aconteceu no último jogo."

Dias na Madeira, sem planear. Ajudou a adaptar? Pode ser favorável? "Obviamente que sim. Não faria sentido regressar. Adaptamos-nos bem, treinámos bem, recuperámos, e tenho a certeza que vamos entrar na máxima força para passar este adversário complicado. Também é bom estar três a cinco dias juntos para reforçar a união e o espírito de equipa. Estamos num bom momento e queremos continuar."