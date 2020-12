João Mário com saudades do estádio cheio: "Detesto jogar sem os nossos adeptos"

João Mário, médio do Sporting

Internacional português falou ao novo podcast do Sporting, "ADN de Leão", que estará no ar no dia 8. Completa o jogo 100 pelos verdes e brancos em Famalicão

Os adeptos. Eis o que falta ao Sporting para que possa ser ainda mais forte, garante João Mário, num excerto do podcast "ADN de Leão", apresentado pela radialista Joana Cruz, que vai para o ar na íntegra no próximo dia 8.

"Não estou acostumado a jogar sem os adeptos do Sporting. É uma realidade completamente nova. Tudo o que pudermos fazer para estarmos cada vez mais perto deles, iremos fazer. Espero que seja uma questão que possa rapidamente voltar à normalidade. Eu, pelo menos, detesto sem jogar com os adeptos", atirou o medio, de 27 anos, que no próximo sábado, caso seja utilizado em Famalicão, cumprirá o jogo 100 pelos verdes e brancos.