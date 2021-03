João Diogo Manteigas, advogado: "Rúben Amorim? A Liga permitiu..."

Advogado, com vasto conhecimento no Direito do Desporto, falou a O JOGO sobre caso do dia desta segunda-feira

O JOGO consultou vários especialistas sobre a acusação a Rúben Amorim e Sporting por alegada fraude na sua inscrição e todos eles têm opiniões semelhantes: apesar de haver, de facto, alguns pontos a apontar aos clubes, também a Liga deve ser responsabilizada por ter aberto um precedente.

"O que se coloca em causa é a teoria versus a realidade. Isto começou tudo com o Petit no Boavista [2012] e uma situação do Santa Clara em que o treinador inscrito como principal nem ia aos jogos... Já havia um desvirtuar da realidade. A Liga permitiu, o que deu uma sensação de desculpabilidade aos clubes, e nunca antes existiu uma participação disciplinar. O problema é que a Liga foi permitindo inscrições como técnicos adjuntos sabendo que na realidade eram o principal", explicou a João Diogo Manteigas, advogado, ao nosso jornal.