Jesús Alcantar é alvo do Sporting e agora, oficialmente, do Necaxa

Alvo do Sporting estava emprestado e só agora foi acionada a opção de compra pelo emblema da I Divisão. Antigo clube fica com parte do passe.

O Cimarrones de Sonora confirmou esta quarta-feira a transferência definitiva de Jesús Alcantar para o Necaxa. O central, que é alvo do Sporting, estava cedido. O diretor desportivo do Cimarrones de Sonora, Pedro Luis Beltrán, comunicou que o Necaxa acionou a opção de compra pelo jogador de 18 anos, que tem estado ao serviço da seleção do México de sub-20.

"Já se concretizou a transferência, que tinha uma opção de compra celebrada há dois anos. Há uns quinze dias que o Necaxa adquiriu os seus direitos desportivos", pode ler-se no periódico "Gradanorte.mex".

Ainda que o negócio possa facilitar a transação do central para o Sporting, pois os leões só têm agora que negociar com o Necaxa, detentor dos direitos desportivos, a verdade é que os verdes e brancos ficarão sem a possibilidade de adquirir a totalidade do passe do atleta, porque o Cimarrones manteve uma parte desse. "Vamos manter percentagens de jogadores. Queremos facilitar as vendas a clubes de I Divisão no México, não esquecendo possível lucro futuro", acrescentou Beltrán.