Jesús Alcantar: "Chorei quando soube do interesse do Sporting"

Central mexicano de 18 anos reforça Sporting

O Sporting confirmou esta quarta-feira a contratação de Jesús Alcantar.

O mexicano, de 18 anos, terá em Portugal a primeira experiência no exterior, isto depois de ter jogado, no México, no Cimarrones de Sonora FC e no ID Necaxa, onde chegou a jogar pela equipa principal.

"É um orgulho vir jogar para Portugal e para o Sporting. Sei que é um clube com muita história e no qual o Cristiano Ronaldo jogou. Para mim, ele é o melhor jogador do Mundo e, por isso, também estou orgulhoso por agora vestir a camisola que ele vestiu", começou por dizer o internacional sub-20 mexicano aos meios de comunicação do Sporting.

"Chorei quando soube do interesse do Sporting. Sou mexicano e, para nós, jogar na Europa é um sonho", disse o defesa-central de apenas 18 anos.