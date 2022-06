Jesús Alcantar cada vez mais perto do Sporting

AC Milan, Bayer Leverkusen e Wolverhampton também estarão interessados no defesa central mexicano.

Jesús Alcantar, defesa central mexicano de 18 anos, que pertence aos quadros do Necaxa, está cada vez mais perto de representar a equipa B dos leões. O central, há muito identificado pelo scouting do emblema de Alvalade, ainda não assinou mas está aberto o caminho para fazê-lo, pois está muito próximo o entendimento entre o clube que representa e o Sporting.

No entanto, os leões não estão sozinhos na corrida. Segundo a imprensa mexicana, além do Sporting também o AC Milan, campeão italiano, os alemães do Bayer Leverkusen e o Wolverhampton, orientado por Bruno Lage, estão interessados no jogador.

Alcantar, que tem a alcunha de Pogba, tem contrato com o Necaxa por mais cinco épocas. As próximas horas serão decisivas para o desfecho das negociações, sendo certo que os verde e brancos acreditam muito nas capacidades do central. A sua contratação seria já a pensar numa perspetiva de futuro.