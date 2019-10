"Jesé? Sabemos o jogador que temos, não é qualquer um que joga no Real e PSG..."

Silas comentou o golo de Jesé no triunfo do Sporting sobre o Vitória de Guimarães, por 3-1, e destacou a importância que pode vir a ter no futuro.

Jesé: "Jesé já estava a treinar muito bem, estava e está a ficar com uma condição física que para ele é importante, porque ele tem realmente muito potencial. Não é qualquer jogador que joga no Real Madrid, no PSG ou até mesmo no Bétis do ano passado. O Bétis o ano passado era uma equipa muito boa, muito competitiva, e ele fez imensos jogos. Sabemos o jogador que temos. Naturalmente tem vindo a adaptar-se. O golo foi sobretudo fruto do trabalho dele, vai continuar a ser opção. Esteve a um nível bom, acho que ainda não consegue estar a esse nível durante 90 minutos, mas aos poucos vai conseguindo. Uma vez 70, outra 75, depois 80. É um jogador que pode vir a ser muito importante para nós".

Jogo frente ao Paços de Ferreira [quinta-feira]: "Vamos mais ou menos com as mesmas armas, com mais dois ou três dias de trabalho, com alguns ajustes. Mas vai ser difícil, o Paços de Ferreira tem cinco pontos, quatro deles em casa. É uma equipa que tem de comecar a ganhar mais jogos senão corre o risco de se abrir um fosso entre os dois últimos e as outras equipas. Tem mais esse problema, que é um problema deles e nosso. Vão tentar a triodo o custo vencer. Nós também, queremos os 17 pontos, é a nossa meta. Nada mais queremos. Respeitando o Paços, mesmo com lesões, em casa cria sempre muitos problemas".