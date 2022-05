Jeremiah St. Juste no Sporting: o valor do negócio, o contrato e a cláusula

Defesa dos Países Baixos foi esta quarta-feira confirmado como reforço.

O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Jeremiah St. Juste, com um contrato válido por quatro temporadas. Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD leonina deu conta dos valor do negócio: 9,5 milhões de euros, mais variáveis, que podem chegar aos 2,5 milhões.

No documento, a SAD informa que "chegou a acordo com o clube alemão Mainz 05 para a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Jeremiah St. Juste, pelo montante fixo de €9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil euros) acrescido de montantes condicionais até ao máximo de €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros). A Sporting SAD reconhece ao Mainz 05 o direito a receber 10% (dez por cento) do montante que venha a receber numa futura transferência do jogador por um valor superior a €12.000.000 (doze milhões de euros). O valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais por ambos os clubes"

É ainda explicado que "entre a Sporting SAD e o jogador foi celebrado um contrato de trabalho desportivo válido por quatro épocas desportivas, prevendo uma cláusula de rescisão no valor de €45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de euros). Mais se informa que os encargos com os serviços de intermediação relativos à mencionada contratação ascendem a €1.100.912,88 (um milhão, cem mil novecentos e doze euros e oitenta e oito cêntimos)."