Jean Lucas em ritmo brando: Sporting não quer pagar nove milhões ao Mónaco

Negociação pelo brasileiro não está perto da conclusão. Médio disse ser leão nas redes sociais.

Jean Lucas é um dos alvos do Sporting para o meio-campo, estando identificada a absoluta necessidade de contratar um novo centrocampista com as características de Matheus Nunes. No entanto, ao que O JOGO apurou, depois de um forte impacto inicial, as negociações com o Mónaco abrandaram.

Apesar de os leões estarem muito interessados no jogador e considerarem que este pode ser um acrescento importante ao plantel, pelas características com bola e também pela experiência internacional que tem, a SAD verde e branca não está disposta a pagar os nove milhões de euros que o Mónaco pede. A intenção é que Jean Lucas faça força para sair e que, assim, haja possibilidade de baixar o valor de uma possível transferência. Varandas está disposto a dar entre cinco a seis milhões de euros por grande maioria do passe do atleta brasileiro.

No sábado, curiosamente, através da sua conta pessoal no Instagram, o médio partilhou um excerto de uma música "funk": "Vou na paz, sou gigante, sou leão. Já errei, já pequei, pedi perdão. Deus conhece quem tem um bom coração, vida longa aos bons", detalha a letra.