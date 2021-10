Jardel a O JOGO: "Coates tem semelhanças comigo no jogo de cabeça"

Mário jardel Avançado que brilhou nos leões no início do século destaca a qualidade do jogo aéreo do defesa uruguaio e deixa também alguns conselhos para Paulinho ultrapassar a crise.



Um espectador especial marcou presença nas bancadas de Alvalade para assistir ao Sporting-Moreirense de sábado à noite: Mário Jardel, um dos melhores cabeceadores que já passaram pelo futebol português, que até encontrou motivos para se identificar com Coates, o uruguaio que garantiu os três pontos aos leões, um central a voar entre centrais, num remate de cabeça tão imponente como certeiro, à moda de Super Mário.

"Encontrei algumas semelhanças do Coates comigo. Ele tem o tempo de salto certo e, por outro lado, direciona muito bem a bola", disse Jardel a O JOGO, sobre o defesa que até ao momento é o jogador mais eficaz do plantel (três golos em 9 remates e uma eficácia de 33,3%), conforme pode ler-se no quadro em anexo.