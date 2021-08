"Já estou a tratar de ter a nacionalidade portuguesa", revela Tabata

Tabata marcou presença no podcast ADN do Leão

Tabata foi o convidado do podcast do Sporting, oportunidade para o brasileiro revelar que está a tratar de tirar o passaporte português. O brasileiro, recorde-se, chegou a Portugal em 2015 para representar os juniores do Portimonense. "Algarve foi primeira casa, gosto muito de Portugal, estou confortável em Lisboa. Já estou a tratar da nacionalidade. Deco é um dos meus ídolos e empresário".

O esquerdino aproveitou ainda para explicar a ausência nos Jogos Olímpicos, ele que tinha ajudado a seleção brasileira a qualificar-se para Tóquio'2020. "Fiz a preparação e não fui às Olimpíadas, não fazia sentido trocar a pré-época pelos Jogos. Estava a sentir-me bem, queria afirmar-me. Não quis prejudicar-me. O Brasil conquistou a segunda medalha e fiquei feliz."