"Já estamos a planear a próxima época", revela Rúben Amorim

Rúben Amorim fez esta sexta-feira o lançamento do jogo de amanhã, frente ao Moreirense, em Alvalade

Mais reforços podem ser uma armadilha?

"O nosso foco não passa por aí, passa por vencer o jogo, não passa por contratar alguém. Aliás, já estamos a planear a próxima época e não é só a primeira equipa, mas jovens jogadores que têm de vir para a equipa B, jovens talentos, porque durante os próximos anos não vamos ter dinheiro para investir como outros clubes, mas o Sporting tem tudo muito bem planeado e a equipa está muito bem e eu sou muito sincero com os jogadores, sabem com o que podem contar, não tem interferência no balneário. O nosso único foco é vencer o Moreirense".

Acompanhamento dos emprestados?

"O acompanhamento é o que um clube grande deve ter, temos pessoas para seguir todos os nossos jogadores e dar o feedback à equipa técnica e isso até é uma boa pergunta para desmistificar que foi o treinador que veio para aqui e mudou tudo, não é verdade. Temos um departamento de 'scouting' muito bom, temos pessoas ligadas à observação da equipa e a transformação que se deu no Sporting deveu-se a todos os fatores e não ao treinador que veio para aqui e escolheu todos os jogadores. O Porro não o conhecia, estava na lista do Sporting, mas todos os jogadores são seguidos com muita atenção porque tem de haver muito critério devido à capacidade financeira que temos. O Pedro Mendes foi sempre um exemplo de trabalho, não teve o espaço que o seu trabalho merecia, mas às vezes as ideias são diferentes das ideias do treinador anterior. Vamos seguir o Pedro como vamos seguir todos os jogadores do Sporting".

Evolução de Nuno Santos?

"Do Nuno esperávamos um jogador com a qualidade que tem, com a intensidade que tem, é muito competitivo, eles puxam uns pelos outros, é um jogador que deu um passo em frente na sua mentalidade, percebeu que o sumo de um jogador passa muito pelos golos e assistências e ele tem fome disso e prova isso todas as semanas. Mas como ele há outros, estão todos num patamar muito elevado e têm que o manter porque isto está tudo muito no início".

Observação dos adversários e César Peixoto?

"Olhamos para tudo, as características individuais, mas olhamos para tudo e tentamos passar a informação aos jogadores. Em relação ao César desejo-lhe toda a sorte do mundo, que a tenha mesmo, mas que não comece amanhã e só depois deste jogo".