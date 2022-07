Já é oficial: Francisco Trincão é jogador do Sporting

Sporting oficializou a contratação do avançado português Francisco Trincão.

O Sporting comunicou esta quarta-feira que garantiu a contratação de Francisco Trincão, avançado que chega por empréstimo do Barcelona, sendo que os leões ficam com uma cláusula de compra obrigatória mediante objetivos.

"Estou bastante feliz por estar aqui, é aquilo que já desejava há algum tempo e finalmente concretizou-se", atirou, em declarações aos meios oficiais do emblema leonino.

Trincão, de 22 anos, fez grande parte da sua formação no Braga, clube onde se destacou na temporada 2019/20 na equipa principal, com 40 jogos disputados, anotando nove golos e 11 assistências nas diferentes competições.

As boas exibições levaram os espanhóis do Barcelona a investirem 31 milhões de euros na contratação do internacional português, que na época 2020/21 realizou 42 jogos pela equipa catalã, conseguindo três golos e duas assistências.

No entanto, na época 2021/22, o avançado não entrou nos planos dos blaugrana e acabou por ser emprestado aos ingleses do Wolverhampton, treinados por Bruno Lage e com vários jogadores lusos no plantel, tendo sido opção em 30 partidas, com três golos e uma assistência.

Depois de duas épocas fora de Portugal, Trincão, que na formação passou também por Vianense, FC Porto e Palmeiras FC (de Braga), regressa ao país para representar os leões, reencontrando o treinador Rúben Amorim, que já trabalhou com o avançado no Braga.

Trincão é o quinto reforço do Sporting para a nova época, depois do guarda-redes uruguaio Franco Israel, do defesa neerlandês Jeremiah St. Juste, do médio japonês Morita e do extremo Rochinha.

Não dá para fugir à compra no fim da época

Foi um "romance" que pouco durou, mas o treinador não se esqueceu dele e agora insistiu com veemência junto da direção leonina para que esta contratação avançasse. O Barcelona dificultou sobremaneira o negócio, acabando os leões por alcançarem um acordo vantajoso no sentido em que, para já, pagam três milhões de euros por um atleta com um valor indesmentivelmente superior.

Apesar disso, os verdes e brancos têm uma cláusula de compra obrigatória para acionar no próximo defeso, desembolsando uma quantia na ordem dos sete milhões de euros, que vão depositar na conta bancária do emblema catalão, mediante a aquisição de 50 por cento dos direitos desportivos. Os salários do futebolista (cerca de 1,2 milhões de euros limpos por ano) também vão ser assegurados pelo clube português, num contrato de longa duração, por quatro ou cinco épocas.