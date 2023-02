Já deu entrada no TAD o recurso do Sporting por Paulinho

O processo, que inclui um pedido de medida cautelar, poderá permitir a presença do jogador no clássico com o FC Porto (domingo, 18h00).

O recurso do Sporting por Paulinho, expulso na final da Taça da Liga, jogo que o FC Porto venceu por 2-0, já deu entrada no Tribunal Arbitral do Desporto (TAD).

Tendo em conta um pedido de medida cautelar incluído no processo, a possibilidade de o avançado poder estar no clássico com o FC Porto (domingo, 18h00), está em cima da mesa.

De recordar que o jogador foi suspenso por três jogos, por palavras dirigidas ao árbitro, tendo cumprido o primeiro na goleada dos leões na receção ao Braga (5-0).