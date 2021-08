Declarações de Rúben Amorim na conferência de imprensa após a vitória frente ao Vizela.

Nuno Santos foi suplente utilizado no primeiro jogo do campeonato, mas esteve na jogada do terceiro golo leonino frente ao Vizela. Após o encontro, Rúben Amorim falou sobre o extremo e, com humor à mistura, deixou-lhe elogios, explicando a opção por Jovane.

""Não estamos aqui a servir o Paulinho, mas para servir a equipa. [Jovane] Pelo jogo que fez na Supertaça e tendo em conta o que precisávamos para este jogo, porque sabíamos que íamos ter espaço por fora. Tínhamos um jogador, o Vinagre, que nos dava largura, e um jogador que no jogo interior é melhor do que o Nuno, a virar para a baliza. Eles estão aqui a servir a equipa. Não me interessa se o Jovane falhou o penálti, fez o que tinha de fazer", disse..

"Quero dar os parabéns ao Jovane pelo jogo que fez. O Nuno é mais do mesmo. É capaz de ser o mais refilão quando não joga. Já avisei a família dele que não está zangado com eles, mas comigo. Mas corre e treina. Quando entra é como se jogasse de início. Muitos parabéns ao Nuno pela atitude que tem."