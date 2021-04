Ivanildo: central emprestado pelo Sporting tem desejo quanto ao futuro

Ivanildo Fernandes pretende continuar ao serviço do Almería, onde tem dado conta do recado.

Ivanildo Fernandes tem sido aposta do técnico José Gomes nas últimas partidas do Almería e, ao que O JOGO apurou, o central gostava de continuar a carreira no emblema andaluz, que luta pela subida à primeira divisão e Espanha.

Aos 25 anos, com o contrato a terminar em 2022 e após sucessivos empréstimos, Ivanildo nunca se sentiu valorizado ou tido em consideração para a principal equipa leonina (não se chegou a estrear oficialmente nos AA do Sporting), e dado que se sente confortável - em campo e fora dele - no clube espanhol, a sua intenção é continuar a crescer no Almería, ganhar definitivamente a confiança do seu treinador, português, e convencer o clube a investir na sua contratação.

O Sporting emprestou Ivanildo aos andaluzes no início da temporada, incluindo uma opção de compra de cerca de três milhões. O Almería está na luta pela subida de divisão e a obtenção desse objetivo será fundamental para a decisão final (tal como a plena afirmação do jogador no que resta de liga), pois apesar do clube não ter problemas de dinheiro (é propriedade do saudita Turki Al Alshikh), há regras em Espanha que limitam o investimento.