Itália observa Matheus Reis: Atalanta e Udinese e Torino identificaram o jogador

Atalanta, Udinese e Torino identificaram o jogador como uma boa solução para um esquema de cinco defesas.

Matheus Reis está bem cotado em Itália. Ao que O JOGO pôde apurar, Atalanta, Udinese e Torino têm estado atentos ao atleta brasileiro, observando, com regularidade, o defesa para uma eventual transferência. A importância do jogador na temporada passada do Sporting suscitou as primeiras observações, quer por vídeo quer já em Alvalade. O Torino, como O JOGO escreveu no final do verão, estava também atento a Nuno Santos e procurava uma solução para a posição de ala esquerdo.

Nápoles também observou o atleta, mas tem reservas por jogar com uma linha de quatro. Com contrato até 2025, o defesa privilegia estar num projeto que lute por títulos e renovação com o Sporting agrada-lhe.

Essa polivalência de Matheus Reis, de poder ser lateral e central canhoto, encaixa, sabe o nosso jornal, no que procuram Atalanta, Udinese e Torino, todos habitualmente dispostos numa linha de cinco defesas. A equipa de Bérgamo, quinta classificada da Serie A, busca com avidez um canhoto para essas posições, estando, muitas vezes, a utilizar destros, o que não é considerado o ideal pelo técnico Gasperini. O Nápoles, líder da Serie A, que tem Mário Rui na lateral esquerda, também avaliou o jogador, porém ter-se-á distanciado pelas dúvidas quanto à adaptação de Matheus a uma linha de quatro defesas.

A pretensão de Matheus Reis passa por estar na Liga dos Campeões e lutar por títulos internos, daí que, para já, privilegie ficar no Sporting, onde se sente, cada vez mais, importante.

Com contrato até 2025, O JOGO sabe que as conversas com o Sporting para a renovação já começaram e estará previsto que o canhoto seja aumentado, previsivelmente chegando aos 500 mil euros/líquidos por ano, até pelo relevo que conquistou na equipa e que não abanou com a compra de St. Juste. O processo não foi considerado urgente pela Direção porque a cláusula de rescisão de 40 milhões de euros é elevada para os interessados em questão.

É o único totalista em partidas

Matheus Reis é o único atleta do plantel que participou em todos os jogos do Sporting este ano. O brasileiro soma 20 partidas e 1636 minutos, liderando em todos os parâmetros da utilização. O jogador de 27 anos foi titular em 17 ocasiões e a gestão tem sido ténue, pois só em duas partidas, como titular, saiu antes dos 90 minutos. Ciente da sua importância, o defesa tem sido lesto a evitar admoestações e à 13.ª jornada foi amarelado três vezes, não estando em risco de suspensão ainda. Corre para superar os 44 jogos de 2021/22, recorde na carreira.