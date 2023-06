Israel e a época de estreia no Sporting: "Espero que sirva para o futuro"

Israel, de 23 anos, fez oito jogos na sua primeira época de leão ao peito.

Franco Israel, guarda-redes do Sporting, que se encontra em estreia na seleção principal do Uruguai, admitiu esta terça-feira que a adaptação ao futebol europeu o ajudou a completar a formação, salientando ainda a importância dos oito jogos que realizou na sua primeira época de leão ao peito.

"[A Europa] foi muito importante para acabar de me formar. Ajudou-me muito com a técnica, com o jogo de pés, vários aspetos importantes. Quero demonstrar aqui o que aprendi", destacou, em declarações ao canal da Associação Uruguaia de Futebol.

"Joguei oito partidas de alta intensidade, como na Liga dos Campeões e no dérbi contra o Benfica. Somei bons minutos e espero que sirva para o futuro", acrescentou o guardião, de 23 anos, que chegou a Alvalade proveniente da Juventus.

Colega de seleção de Sebastián Coates e Manuel Ugarte, Israel revelou que mantém uma relação próxima com os companheiros leoninos.

"Mantenho o contacto. Desde que cheguei ao clube eles trataram-me muito bem, tanto eles como as suas famílias e formámos uma relação muito bonita. Falávamos sempre de, no futuro, estarmos juntos na seleção", contou, aproveitando para frisar o peso que o veterano Fernando Muslera, de 36 anos, deixou na seleção "celeste", cuja baliza defendeu durante quase duas décadas.

"Cheguei nos sub-17, depois estive nos sub-20. Foram dois anos e meio a vir todas as semanas. Há três ou quatro anos que não vinha cá e apercebes-te do que te faz falta, dos laços que criaste e o que partilhaste. Agora tenho a oportunidade e há que aproveitá-la ao máximo O Fernando [Muslera] esteve aqui durante dez ou 15 anos e deixou a fasquia muito alta, mas temos matéria-prima para continuar o legado", concluiu Israel.