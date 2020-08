Internacional uruguaio revela que foi abordado pelo Sporting

Abel Hernández vai reforçar o Internacional de Porto Alegre.

Abel Hernández, avançado uruguaio de 30 anos, vai reforçar o Internacional de Porto Alegre e pelo caminho terão ficado emblemas turcos e o... Sporting.

Segundo o próprio, os leões manifestaram interesse na sua contratação, mas a opção acabou por recair no histórico clube brasileiro.

"Houve hipóteses na Turquia e também no Sporting, de Lisboa. No entanto era difícil, porque não seria a primeira escolha e outras coisas pesaram na decisão. Desde dezembro que o Internacional me queria e eu não pude ir logo porque estava no Catar", explicou Abel Hernández, que atuava no Al Ahli.

"Esta pandemia ajudou-me a fazer muitas coisas, a casar, a conhecer a minha segunda filha e hoje parto para o Brasil, para assinar pelo Inter de Porto Alegre. Falei com o Chacho Coudet [treinador do Internacional] quando isto começou e o Paolo Guerrero deixou a fasquia bem alta, mas acho que sou capaz de corresponder às expectativas", rematou, em declarações à rádio Sport 890.