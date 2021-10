Internacional romeno dá nas vistas em Espanha e é apontado ao Sporting

Espanhóis apontam Andrei Ratiu aos leões... e ao Braga.

O Sporting já terá um alvo principal para o caso de ver Pedro Porro abandonar o clube no futuro. Pelo menos assim o diz o jornal "Marca".

De acordo com o diário desportivo espanhol, Andrei Ratiu, lateral-direito do Huesca, é o nome seguido pelo emblema leonino. E o Sporting não será o único clube português de olho no internacional romeno. Pois bem, ainda segundo as mesmas informações, Ratiu estará também na mira do Braga e terá sido uma das primeiras opções do Famalicão no mercado de transferências de verão. No entanto, o emblema famalicense acabou por decidir-se pelo argentino Hernán De la Fuente.

O lateral-direito, vinca a "Marca", saiu com estatuto reforçado após o embate da Roménia frente à Alemanha, depois de um duelo intenso, mas "proveitoso" com Leroy Sané.