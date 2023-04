Internacional pelos Estados Unidos agrada ao Sporting

Médio que atua no Internacional de Porto Alegre tem características parecidas com Matheus Nunes. Alto e polivalente, foi formado como médio-ofensivo, mas entretanto tem recuado, alinhando agora numa dupla de meio-campo do Internacional, como aconteceu na 1.ª ronda do Brasileirão.

Johhny Cardoso é uma das possibilidades que o Sporting tem em aberto para reforçar o plantel a partir da próxima época. Brasileiro de 21 anos, o médio atua no Internacional de Porto Alegre, no qual realizou 110 partidas em quatro temporadas e meia.

Johnny foi titular na partida de estreia do Internacional no Campeonato Brasileiro de 2023, formando parelha de meio-campo com Gabriel Baralhas. De acordo com informação recolhida por O JOGO, o perfil do centrocampista tem parecenças com o de Matheus Nunes, que deixou saudades nos leões depois de partir rumo ao futebol inglês no início desta época.

"O Johnny é alto e muito voluntarioso. Tem a versatilidade como principal virtude. Nas camadas de formação do Internacional era médio ofensivo, mas entretanto foi sendo recuado para jogar mais atrás. Mas ele pode ser tanto um segundo volante (médio defensivo) como jogar sobre a direita, numa linha de três médios. Até por ser alto, tem o jogo aéreo como uma das suas fortes qualidades", explicou Tomás Hammes, jornalista da Globoesporte que acompanha com frequência o quotidiano do clube de Porto Alegre também conhecido por Colorado.

Johnny tem, no entanto, reunido o interesse de outros clubes europeus de nomeada, como é o caso da Roma, treinada por José Mourinho, mas também do Monza e do Spezia, igualmente da liga italiana. De Espanha há outros emblemas atentos, como é o caso do Bétis, que tem sido associado nos últimos dias a uma eventual contratação.

Internacional pelos Estados Unidos

Filho de pais brasileiros emigrados nos Estados Unidos, Johnny nasceu em Denville, no estado de Nova Jérsia, mas chegou ao Brasil com apenas três meses de idade. Ganhou notoriedade através do Internacional, o que lhe valeu a chamada da seleção dos Estados Unidos, pela qual optou, apesar de também poder representar o Brasil. A estreia na seleção norte-americana ocorreu em 2020, somando nesta altura um total de seis partidas pelos E.U.A, duas das quais já este ano, diante de São Salvador e Grenada, para a Liga das Nações da Concacaf.