Zeferino Boal denuncia Frederico Varandas ao Ministério Público

Zeferino Boal, candidato a vice-presidente para a área dos núcleos e sócios pela lista de José Maria Ricciardi no último ato eleitoral, apresentou uma denúncia ao Ministério Público (MP) contra Frederico Varandas, presidente do Sporting, por alegada violação do Estatuto dos Militares das Forças Armadas e Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Em causa, alega Boal, poderá estar as incompatibilidades do militar Frederico Varandas com o desempenho das funções, primeiro, de diretor clínico da SAD entre 2011 e 2018, e, depois, como presidente do clube, além de igual antagonismo entre um trabalhador do estado/militar e a criação e direção da clínica Comcorpus Clinic desde 2015.

Em declarações a O JOGO, Zeferino Boal explicou os motivos da sua ação. "As leis do Estado não permitem que um funcionário público ou militar possa ser gerente de qualquer empresa privada. Bem sei que um dos seus protetores foi o General Valença Pinto. Varandas assumiu a presidência do Sporting antes de completar 20 anos de serviço militar completo. Não posso pactuar com isto", disse. A O JOGO, fonte oficial do Sporting considerou como "patética" a denúncia e os argumentos invocados por Zeferino Boal.