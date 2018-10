Wolves forçam viagem a Inglaterra: os argumentos no dossiê Rui Patrício

Clube inglês acredita que guarda-redes tem razão no processo contra a SAD e não mostra grande abertura para acordo imediato. Frederico Varandas toma em mãos o processo

Frederico Varandas vai deslocar-se a Inglaterra até final da semana com o objetivo de alcançar um acordo com o Wolverhampton por Rui Patrício. Não será um processo fácil e a viagem do presidente do Sporting prende-se precisamente com o que tem sido a postura intransigente do clube da Premier League em avançar para um consenso com os leões.

Os argumentos dos Wolves são simples: sustentam-se, inicialmente, na defesa do atleta português, o primeiro dos nove jogadores dos verdes e brancos que rescindiram de forma unilateral. Os advogados acreditam que Patrício tem razões mais do que suficientes para vencer o litígio com a SAD - em qualquer instância - por todos os episódios já relatados na carta de rescisão que foi endereçada aos serviços jurídicos do Sporting; depois, o facto de o guardião estar fora do Período Protegido previsto pela FIFA no Estatuto e Transferência de Jogadores. Segundo o ponto 3 do artigo 17.º do documento, um jogador que avance para rescisão unilateral pode ser sancionado desportivamente caso seja condenado dentro dessa "janela". Ora, diz-nos o organismo que o Período Protegido para jogadores acima dos 28 anos (Patrício tinha 30 no momento da quebra de vínculo) é de dois anos e que é reiniciado, por exemplo, através de uma renovação de contrato. O guardião prolongou o seu em março de 2016, até 2022, mas rescindiu mais de dois anos depois, em junho passado. Está fora desta alçada e "livre", caso seja condenado, de ficar sem jogar por um período que pode ir de quatro a seis meses. Também o Wolverhampton parece estar longe de qualquer penalização, pela dificuldade, sabe o nosso jornal, em ser provado um eventual aliciamento ao futebolista que levasse à rescisão.

Até agora, a única proposta apresentada pelos ingleses foi de 18 milhões (o Sporting iria receber apenas 11, pela dívida à Gestifute sobre Patrício e Adrien), ainda o guardião era jogador do Sporting. Varandas tem chamado a si o imbróglio com Patrício, tem-se preparado para tentar resolver a questão e é com esse intuito que viajará até Inglaterra. Conhece a posição dos Wolves, mas promete ser também intransigente em prol dos interesses verdes e brancos - 20 milhões, 13 deles para a SAD, seria considerado um bom negócio.