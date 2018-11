A titularidade diante do Lusitano de Vildemoinhos foi o primeiro capítulo de uma "ressurreição" do brasileiro, que quer passar de proscrito a imprescindível e ter uma vida longa no reino do leão

Lançado a titular no jogo da Taça de Portugal diante do Vildemoinhos, Wendel foi um dos melhores jogadores em campo e demonstrou que pode escalar na hierarquia leonina até ao grupo dos imprescindíveis. De acordo com o que O JOGO apurou, o médio brasileiro está ciente de que a chegada de Marcel Keizer representa a última oportunidade de vingar com o leão ao peito, algo que não conseguiu fazer sob o comando de Jorge Jesus e José Peseiro e durante o curto reinado do interino Tiago Fernandes. Conhecedor das qualidades do jogador desde que este representava o Fluminense, o técnico holandês teve quota-parte de responsabilidade nesta nova vida de Wendel ao garantir, sabe o nosso jornal, que o atleta pode ser uma peça importante no seu 4x3x3.

A confiança depositada por Marcel Keizer motivou o jogador a mostrar toda a sua valia, ao contrário do que tinha sucedido durante as eras de Jorge Jesus, José Peseiro e Tiago Fernandes

Esta nova realidade também determinou uma mudança no seu estatuto dentro do plantel do Sporting. Segundo o nosso jornal apurou, a SAD verde e branca tem visto com bons olhos a mudança de atitude do jogador e para já pôs um travão na intenção de o negociar uma cedência ou uma transferência a título definitivo na reabertura de mercado, cenário que estava previsto pela sociedade anónima caso Wendel não conseguisse sair do grupo dos menos utilizados com a chegada de Marcel Keizer. Face ao grande investimento feito para agarrar o jogador, considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro, o Sporting também não admite negociá-lo por um valor inferior aos 8,7 milhões de euros que gastou para o contratar ao Fluminense. Esse montante, aliado a um salário na ordem dos 500 mil euros limpos, tem "assustado" um grupo de pretendentes ao concurso do atleta, encabeçado por São Paulo e Palmeiras.

Determinado a agarrar esta oportunidade com as duas mãos, o brasileiro de 21 anos manifestou a sua satisfação pelo bom arranque nesta nova era do futebol leonino com duas mensagens partilhadas nas redes sociais. Na primeira, escreveu "seguimos" na legenda de uma fotografia sua ao lado de Dost, Nani, Diaby e Jefferson, enquanto na segunda agradeceu a Deus pela exibição rubricada em Viseu.