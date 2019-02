Lesionou-se no joelho esquerdo e não deve recuperar. Sobre a liga, atirou: "Estamos vivos!"

Marcel Keizer surpreendeu taticamente Abel Ferreira e o posicionamento de Wendel foi uma das novidades. O brasileiro atuou ao lado de Gudelj numa posição mais recuada no terreno em relação ao habitual, e o 37 leonino voltou a ter peso na organização da equipa, mas saiu lesionado e não deve recuperar a tempo de defrontar o Villarreal, na quinta-feira, para a Liga Europa.

Os leões precisam de dar a volta à eliminatória, mas nem o técnico Marcel Keizer acredita que o médio possa ir a jogo. "Temos de ver o que diz o departamento médico sobre alguns jogadores, mas o jogo em Villarreal será sempre difícil", comentou ao ser questionado sobre a lesão do jovem brasileiro. Wendel sofreu uma pancada no joelho esquerdo num lance dividido com Wilson Eduardo e teve mesmo de ser substituído (entrou Doumbia para o seu lugar já perto do fim do jogo), fazendo depois gelo ainda no banco de suplentes.

Como uma das figuras do jogo, Wendel foi escolhido pela Sport TV para as entrevistas rápidas após o apito final, e até apareceu, mas devido às dores a sua intervenção foi rápida. "A equipa está de parabéns e estamos vivos no campeonato", atirou.