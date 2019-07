Wendel foi a novidade do treino do Sporting

Rodrigo Battaglia e Valentin Rosier mantêm-se entregues ao departamento clínico do Sporting

O derradeiro treino do Sporting antes da partida para o estágio teve como notícia maior o regresso de Wendel. O brasileiro, que prolongou o período de férias após participar no torneio de Toulon com a seleção do Brasil, marcou presença na sessão de trabalho realizada na manhã deste domingo.

Para além do brasileiro, o guarda-redes Anthony Walker o extremo Joelson Fernandes também participaram nop treino, bem comoNuno Mendes e Eduardo Quaresma .

Rodrigo Battaglia e Valentin Rosier mantêm-se entregues ao departamento clínico.