Viviano em caminho de duas vias: ou joga ou sai em janeiro

Internacional italiano chegou para colmatar a saída de Rui Patrício, mas nem tem sido convocado por Peseiro

Emiliano Viviano ou joga ou sai na reabertura do mercado de transferências em janeiro. Segundo O JOGO apurou, esse é o cenário que está em cima da mesa e encarado por todas as partes como uma consequência lógica no que à relação laboral entre atleta e SAD diz respeito caso as premissas de hoje se mantenham no futuro. Em causa está, sobretudo, o facto de o internacional italiano ainda não ter feito qualquer minuto na presente temporada e, ultimamente, o dono da camisola 1 dos leões nem tem sido convocado pelo treinador José Peseiro, indo contra aquelas que eram as perspetivas quando se concretizou a aquisição do atleta, ainda sob o comando presidencial de Bruno de Carvalho. Aliás, Viviano, sabe o nosso jornal, já demonstrou a sua insatisfação pela situação que se vive no clube.

Dono da camisola 1 já manifestou internamente que não está confortável com a sua situação no clube, depois de ter chegado a Alvalade pela mão de Bruno de Carvalho a troco de 2 milhões de euros até 2020

Viviano entrou em Alvalade para o posto deixado vago por Rui Patrício, a troco de dois milhões de euros que ainda nem começaram a ser pagos e um ordenado na ordem de um milhão de euros livres de impostos por temporada - salário superior ao que auferem os outros três guarda-redes do plantel, Salin, Renan e Luís Maximiano. Porém, uma lesão no primeiro encontro da liga, frente ao Moreirense, ainda no aquecimento, deixou-o para trás face a Salin. Entretanto, chegou Renan e o francês manteve-se firme na baliza, mesmo perante o estatuto de Viviano, que, diga-se, sempre se apresentou com algum peso em excesso.

No entanto, recomposto fisicamente e mais próximo da melhor forma, Viviano viu-se excluído por Peseiro, algo que o deixa desconfortável com a situação, mesmo tendo um vínculo válido até 2020. Jogar é objetivo do ex-Sampdória, cuja saída foi desejada, inclusive, por Sousa Cintra, presidente da Comissão de Gestão.

SALIN CONVENCEU E ESTÁ FIRME DEPOIS DA SAÍDA DADA COMO CERTA

Salin aproveitou a lesão de Viviano em Moreira de Cónegos e agarrou a oportunidade com unhas e dentes, mesmo perante a aquisição de Renan, que chegou para lutar pela titularidade com Viviano. Aliás, Salin esteve mesmo na porta de saída, sendo tido como o terceiro guarda-redes, tendo Luís Maximiano como alternativa ao seu posto. Acabou por ficar e, de momento, é totalista entre os comandados de José Peseiro.