Vietto: uma conversa e o real interesse do Sporting foram decisivos para a escolha

Avançado argentino aponta à conquista do título em 2019/20

Depois do Villarreal, do Atlético de Madrid, do Sevilha, do Valência e do Fulham, o Sporting será o sexto clube europeu de Luciano Vietto. Em declarações à Sporting TV, o avançado argentino manifestou a felicidade por ter tido a oportunidade de ingressar no clube de Alvalade.

Interesse dos leões

"O Sporting estava realmente interessado em mim, queria que eu viesse e isso foi importante na hora de decidir onde jogar. Estou feliz por estar no Sporting".



Conversa com Battaglia

"Falei com o Battaglia sobre o Sporting, Ele foi meu antigo colega, falou-me muito bem do clube e a Liga é importante a nível mundial. Sigo sempre este tipo de ligas".



Felicidade por representar o Sporting

"Estou muito contente com a oportunidade de jogar no Sporting, os colegas receberam-me muito bem".



Como se define como jogador

"Sou bastante ofensivo, dinâmico e de boa qualidade. Gosto de combinar com os colegas. Creio que a estratégia do treinador será a melhor para mim e espero ter a minha melhor versão. Que seja uma boa temporada é o que desejo".

Integração no grupo

"Este é apenas o terceiro dia, pouco a pouco vou conhecendo todos, espero que consigamos fazer uma boa época. Oxalá que consigamos o objetivo mais alto [título], que esta à altura do clube, que estejamos juntos para conseguir isso".



Sobre Acuña

"Estive pouco tempo no Racing, espero que quando vier da seleção esteja connosco e que possamos jogar juntos. Vamos tentar fazer o melhor possível, este clube merece que demos tudo".