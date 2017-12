Vietto aceita repto do Sporting

Vietto com as cores do Atlético de Madrid

Ingresso do avançado do Atlético de Madrid está preso por detalhes, que devem ser resolvidos nos próximos dias

Em plena contagem decrescente para a reabertura do mercado, a SAD do Sporting parece apostada em corrigir rapidamente as lacunas detetadas no plantel e uma das primeiras "prendas" pedidas por Jorge Jesus está a um passo de juntar-se ao reino do leão. Segundo o que O JOGO apurou, Vietto está bastante entusiasmado com a perspetiva de se mudar para Alvalade, num negócio que contempla a cedência do avançado do Atlético de Madrid até ao final da época por dois milhões de euros, com o Sporting a salvaguardar uma opção de compra de dez milhões de euros. O acordo entre os clubes é total, mas subsistem algumas pequenas arestas a limar com o jogador, que devem ser resolvidas nos próximos dias.

Incapaz de vencer a fortíssima concorrência de Griezmann, Torres, Correa, Gameiro e, a partir de janeiro, Diego Costa nos colchoneros, o jogador de 24 anos somou apenas 520" em 2017/18 e, tal como apurou o nosso jornal, encara uma mudança para Lisboa como a chance ideal para "resgatar" o futebol que o colocou, desde muito jovem, no lote dos mais promissores dianteiros do seu país.

Dotado de virtudes como a mobilidade, a velocidade e o remate fácil, Vietto reúne as características ideais para se tornar um parceiro de luxo de Bas Dost no ataque. Desta forma, Jorge Jesus garantiria um ativo de indiscutível qualidade para uma posição onde o treinador tem apostado em Bruno Fernandes e Podence, face ao "apagão" - competitivo e disciplinar - de Alan Ruiz, que passou de principal candidato à titularidade no ataque à iminente saída do clube (ver página ao lado).

Lançado na equipa principal do Racing por Diego Simeone, o atual técnico do Atlético, Vietto deu o "salto" para a Europa no verão de 2014, quando o Villarreal pagou 5,5 milhões de euros pela sua contratação. Ali, os 20 golos em 48 jogos valeram-lhe a ida para os colchoneros por 20 milhões de euros, mas, em Madrid, nunca se conseguiu impor no onze.