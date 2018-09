Frederico Varandas vai à luta a "jogar limpo" mas com indiretas aos rivais

O presidente do Sporting esteve reunido com os núcleos do distrito de Braga a quem garantiu estar atento à verdade desportiva em Portugal e vai exigir o mesmo aos concorrentes diretos

Frederico Varandas discursou perante cerca de 400 sportinguistas, sócios de mais de 17 núcleos da região de Braga. E garantiu que a sua presidência será marcada pela "verdade desportiva", garantindo estar atento aos casos que marcam a atualidade desportiva nacional, dando uma bicada aos rivais. "Seremos um Sporting aliado da verdade desportiva, com os valores de 1906, mas não de uma forma passiva. Vamos à luta, de forma limpa, mas vamos exigir que os outros também o façam."

O agora presidente do Sporting reconhece ter aprendido muito nestes últimos meses, quando esteve em campanha eleitoral de norte a sul do país. "Pegando nas palavras do Daniel [Pereira, presidente do Núcleo de Braga], passámos um tempo conturbado, um tempo de convulsão. Vou dizer-vos, agora como presidente do Sporting: por muita crise, por muita convulsão que haja, com esta massa associativa, o Sporting tem sempre o futuro garantido" e à custa de todos os leões." E garantiu que "No próximo ato eleitoral, quem vai decidir o futuro vai ser mesmo o Sporting Clube de Portugal, com mais de um ponto de voto espalhados pelo país, não só em Lisboa, mas no Norte, no Centro e no Sul". "Não queremos só 22 mil a votar. Temos que ir para os 30, para os 35 mil. Não pode ser penalizado aquele sócio que vive na Guarda, em Olhão, ou em Braga. Aprendi muito nestes três meses de campanha, a percorrer o país, a conhecer núcleos. Elvas, Portalegre, Guarda, Braga, Barcelos, Aveiro, Portimão, e uma coisa percebi: o nome de Portugal no nosso clube deve-se a vocês. E há uma coisa que presenciei no dia 8, na análise às eleições. Mesmo continuando a ter o nome de Portugal, se calhar 80%, para não dizer mais, de quem decide o futuro do Sporting, são do Sporting de Lisboa. Isso é inaceitável, isso é intolerável", justificou.

Sempre num discurso para o interior, Frederico Varandas também pretendeu apagar um passado recente em Alvalade. "Qualquer crise, qualquer presidente estará sempre de passagem. Sempre! O Sporting será sempre nosso, dos sócios. O clube tem de estar unido. Repito: unido. E não é de boca. É de facto. É como já ouvi aqui vários sócios dizer: 'Não votei em si, mas acredito em si, é o meu presidente'. É isso que quero ouvir. Todos votaram pelo Sporting e é essa a minha missão. O Sporting tem cerca de 170 mil sócios, mas só metade são pagantes. O Sporting precisa de uma massa associativa mobilizada."