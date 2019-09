Varandas: "Um treinador disse-me que não queria aturar um clube como o Sporting"

Declarações de Frederico Varandas em entrevista à SIC.

Silas

"Silas é o treinador escolhido para liderar este projeto. Com Silas, com a qualidade deste grupo, vamos recuperar da queda do início da época. Silas tem de fazer a equipa crescer e sabe disso, e vai fazê-lo. Como? Tem um ótimo grupo, no qual acreditamos. Se é perfeito? Gostaríamos de ter milhões para investir. Se pudesse contratar em vez de emprestar, claro que sim. Mas eles não vieram só de visita. Acreditamos neles, são jogadores que não podemos contratar. Hoje o Sporting é um clube com rigor, muito melhor financeiramente do que há um ano. Estamos a cavar as fundações. Na Academia já gastámos muito dinheiro em três campos relvados. A máquina Sporting estava parada no tempo e identificámos os problemas. A digitalização é fundamental. Isto demora meses"

Abel Ferreira, Mourinho...

"Não envergonha ninguém , muito menos o Silas. Procurámos alternativas, preferencialmente portuguesas e com grande currículo. Tentámos, um desejava lutar pela Champions e outro até me disse que não estava para aturar um clube como o Sporting. Treinadores portugueses que quisemos? Falo de Jardim e Mourinho. Mourinho elogiou o trabalho feito e fica perplexo, conhecendo a realidade do clube, ele próprio vítima do ruído à volta de quem tem de decidir. Mourinho quer abraçar um projeto que lute pelas provas europeias. É a realidade portuguesa e nenhum clube português luta pela Champions. Outros treinadores portugueses recusaram porque não têm paciência para aturar um clube como este".

Apelo

O Sporting tropeçou, mas não fica deitado no chão. Aquele grupo hoje é mais valioso e competitivo que o do ano passado. Apelo aos sportinguistas: vamos recuperar a última corrida. Recordo um clube que há um ano estava em guerra. Fizemos duas operações financeiras para financiamento decisivas para a sobrevivência do clube e conseguimos. A última delas tivemos a liquidez a 26 de março e a 30 de março entrávamos em incumprimento do fair play financeiro e não disputávamos a Europa."