Varandas promete título, elogia Benedito e deixa garantias

Novo presidente do Sporting falou aos sócios às 3h da madrugada

A madrugada ia avançada quando Frederico Varandas subiu ao palco na Praça do Centenário para falar aos sportinguistas. Para começar deixou agradecimentos e elogios aos adversários na corrida eleitoral. "A minha primeira palavra vai para os restantes candidatos. A todos saúdo, a todas as pessoas das suas listas, a todos os sportinguistas que os apoiaram, o meu respeito. Porque são sportinguistas que acreditavam que era o melhor para o Sporting, sportinguistas como eu, vocês, como todos os outros. Somos todos Sporting Clube de Portugal. Uma palavra especial para o João Benedito, o segundo com mais votos. João, um grande atleta. Espero que nunca se afaste do clube, faz parte e sempre fará parte da história do clube.Quero realçar a vitalidade do Sporting. Hoje tivemos o ato eleitoral mais concorrido em 112 anos de história. Isto demonstra a vitalidade e força de um clube que não é só especial, é gigante. À minha equipa, que me acompanha nesta maratona, o meu obrigado porque a minha força está na força da minha equipa. A todos os sócios que confiaram nesta lista, o meu obrigado. Aos que nos deram ideias, incentivaram, que sempre acreditaram em nós, muito obrigado a todos. Hoje é uma vitória muito importante e especial para o Sporting. É simbólica porque é uma vitória da independência, da resistência, da resiliência, superação e é assim que vai ser o Sporting. O Sporting não vai ceder, não vai vacilar, nunca vai abdicar dos seus valores e ideais. Nunca."

O novo presidente dos leões lembrou o lema da candidatura e encerrou o discurso com uma promessa uma recordação de uma final perdida. "Vou terminar como comecei: o lema desta candidatura é unir o Sporting. Vou passar das palavras aos atos. Unir é efetivar a união. Estarmos sentados no estádio ou pavilhão ao lado de um sócio que discorda connosco. Mas quando a bola entrar, gritamos todos pelo Sporting. Unir é por os interesses do Sporting acima dos nossos interesses pessoais. Fui candidato independente, serei presidente independente. O único compromisso que tenho é com vocês e com o Sporting. Vou lugar até ao resto da vida, com paixão, amor e competência. Agora vou tirar do bolso uma coisa que guardei a 20 de maio. A mMedalha de finalista da Taça de Portugal. Esta medalha, mais cedo ou mais tarde, vai para o museu do Sporting com a Taça de Campeão Nacional" prometeu.