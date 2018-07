"A parte financeira não me preocupa mais do que a desportiva", afirma Frederico Varandas

Frederico Varandas falou ainda sobre a possibilidade de agregar outras candidaturas.

Falência técnica: "Nós, digo nós porque trabalho em equipa, queremos um Sporting que seja dos sócios. Queremos um Sporting que esteja concentrado no confronto com os rivais, digno e que orgulhe os sportinguistas todos os dias. Queremos um Sporting vencedor. Falência técnica? É uma questão financeira, estamos preparados para o dia 9 de setembro. Já estamos a trabalhar na questão financeira, planeamento da época, nada nos assusta. Nós estamos preparados para o que aí vem, para pôr o Sporting competitivo e a vencer. A parte financeira não me preocupa mais do que a desportiva ou a comercial. Nós temos as soluções para os problemas do Sporting".

Várias candidaturas: "Sinto-me orgulhoso de ter feito parte da solução e entendi ter sido o momento de nos candidatarmos. Houve alguém que deu a cara, houve alguém que disse sim, houve alguém que lutou pelo Sporting. Acho que a massa associativa do Sporting tem grande inteligência e discernimento".

Rogério Alves: "As razões da escolha já o disse. É a pessoa, o sportinguista, ideal para defender os sócios. O papel do presidente da mesa da assembleia geral é de defender os sócios. É ele quem vai defender o interesse dos sócios".

Agregar outras candidaturas: "Acredito neste projeto e na minha equipa e quando digo acredito, não digo que acredito que vou vencer, acredito que vou pôr o Sporting a vencer e, para isso, há coisas que não posso abdicar. Os meus valores, a minha equipa e, acima de tudo, o rumo que quero dar ao Sporting. Quem se quiser juntar, há espaço. O nosso objetivo é ter 170 mil pessoas na comissão de honra. Todas as que querem o mesmo que nós queremos, o Sporting a vencer, com ética competitiva, há sempre espaço para todos. Dentro de poucos dias vai ser conhecido o programa, a equipa e tudo para levar o Sporting ao rumo que queremos. Não importa ser só presidente do Sporting, a minha missão é pôr o Sporting a vencer e eu sei o que é preciso para pôr o Sporting a vencer".