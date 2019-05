Varandas falou em filme, megafone e admite que ouvia algo que o revoltava

Presidente do Sporting discursou na Câmara Municipal de Lisboa.

O Sporting foi recebido esta segunda-feira na Câmara Municipal de Lisboa, depois da conquista da Taça de Portugal. Frederico Varandas destacou o feito da equipa. "Em 1 mês é a terceira vez que aqui estamos. É simplesmente fantástico! Duas vezes por termos sido campeões europeus em futsal e hóquei e agora pela taça de Portugal em futebol", introduziu.

"Disse-o no dia de jogo e hoje volto a dizer: aquela conquista foi muito mais que uma taça. Um realizador de cinema que pegasse no último ano do Sporting conseguia fazer um belo filme Um filme com um final lindo. Um filme em que estes senhores foram os atores principais e que, apesar de todas as dificuldades que encontraram durante o ano, lutaram até ao fim. E foi mesmo no fim que, com grande sacrifício, com grande sofrimento, com muita alma e querer que venceram.

Naquela tarde o Sporting não venceu apenas a um grande clube, não venceu apenas uma grande equipa de futebol, não venceu apenas uma Taça de Portugal. Venceu muito mais que isso. Demonstrou que depois de estar fragmentado, partido, débil, está de volta ao mais alto nível: saudável, forte, competitivo e vencedor. Ninguém mais do que os sportinguistas mereciam esta vitória", afirmou o presidente Frederico Varandas.

"Falando de futebol, e porque hoje estamos aqui para homenagear este feito, o Sporting este ano, partindo das piores condições possíveis realizou, (falando de títulos), a melhor época dos últimos 17 anos. E isso deveu-se sobretudo ao mérito dos jogadores, do treinador e sua equipa técnica, de uma estrutura invisível e altamente profissional, mas também devido a um ambiente de estabilidade, rigor e exigência que permite extrair o melhor dos nossos jogadores. Cresci e ensinaram-me a amar o Sporting por ser um clube diferente. Um clube que não negoceia valores. Mas confesso que sempre me incomodou e até me revoltava quando ouvia por demasiadas vezes: 'vocês são um clube diferente mas não vencem nada". Este Sporting demonstrou que não é preciso abdicar dos nossos valores para se vencer. Este Sporting demonstrou que é possível ser competitivo, ser vencedor sem abdicar dos nossos valores, princípios e forma de estar. Este é o ADN do Sporting e este é o caminho", continuou Varandas.

"E quando falo de caminho e futuro, muitas vezes os sportinguistas desabafam preocupados na rua comigo com este ruído que gravitou ao longo deste ano e da instabilidade que alguns querem parecer que há. É verdade que alguns têm megafone, e quando digo megafone não falo de um megafone verdadeiro mas sim de alguém que fala numa TV, num jornal, numa rede social qualquer. Mas sportinguistas, fiquem tranquilos pois por muito barulhento que seja o tipo de megafone, se a mensagem não for verdadeira ninguém a segue. Ninguém acredita. E sabem uma coisa, há um ano era director clínico do Sporting e agora sou presidente. Mas sou exatamente a mesma pessoa. Uma pessoa normalíssima. Faço exatamente o mesmo estilo de vida que fazia, dou-me exatamente com as mesmas pessoas, frequento exatamente os mesmos locais e tudo isso faz com que eu nunca perca o contacto com a realidade. Faz sobretudo que continue a ouvir a sentir o que o povo sportinguista sente. E sei, e sei que o povo sportinguista confia, acredita e segue a mensagem que este Sporting transmite. Estamos orgulhosos pelo que foi alcançado mas queremos mais. Muito mais. E isso só é possível com estabilidade, trabalho sério e muita paixão", completou o líder leonino.