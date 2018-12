Varandas fala dos rivais, das claques e avisa: "Não ladro, mas se tiver de morder, mordo"

Presidente do Sporting em entrevista à Sporting TV, no balanço dos 100 dias de gestão

Assembleia Geral

"Esta direção cumpre e respeita os estatutos. Os sócios recorreram e como o fizeram fez-se a Assembleia. Não fomos nós, esta direção, que convocou. Os sócios votaram. Esta direção não faz nem vai fazer qualquer caça às bruxas."

Relações institucionais? Liga? Rivais?

"Tenho sentido respeito de todos os clubes com os quais tive contactos. Eestive em duas reuniões, com Liga e Federação. Todos os presidentes já perceberam qual o fio condutor desta equipa. É muito claro, toda a gente já percebeu a nossa forma de estar. Tenho tido ótimo feedback de outros clubes, da Liga, da Federação, já tive mais que uma reunião, temos uma relação construtiva. O Sporting não recebe um jogo da seleção há mais de três anos e vamos voltar a receber na próxima fase de apuramento. Tem de haver uma normalização. Temos de ter relações institucionais possíveis com as organizações e clubes, mas nunca abdicando dos nossos valores. A Liga e a FPF sabem disto. Têm no Sporting um aliado para valorizar o produto futebol. Vai exigir seriedade. Não se vende um produto de não for sério e transparente. Exigimos isso aos nossos rivais e adversários."

Relação com grupos organizados de adeptos?

"Pouco interessa a relação que têm comigo, interessa é a que têm com o clube. Se é boa ou má depende de muita coisa. Vou fazer sempre o que entender ser melhor para o Sporting. Não quero acabar com claques. Eu fui da Juventude Leonina e pagava o bilhete da claque. Temos feito reuniões com as claques, vamos chegar a um acordo para que o Sporting fique satisfeito. Neste momento existe espaço para adeptos, sócios e claques. Temos de estar imbuídos no mesmo espírito. Há coisas que já mudaram, outras estão a mudar. Estamos a conversar."

Sporting TV e política de comunicação

"Esta direção está aqui para fazer, quando entendermos falar, falaremos. Não é preciso estar sempre a falar e a fazer barulho. Não é por estar muitas vezes calado que não se defende bem o clube. Eu não ladro, mas se tiver de morder, mordo. Não vou criar um facto para falar. Falarei sempre que achar necessário. Na comunicação do Sporting não há cartilhas para nenhum comentador, isso é indigesto para mim. Jamais vamos editar imagens na Sporting TV, o Sporting vive em democracia, ninguém dará liçoes de democracia ao clube. Vivo muito bem com a crítica."

Devia ter tido outra postura sobre os casos de justiça? E-toupeira e ataque à Academia?

"Confio no estado de direito e na justiça. Estou a seguir todos esses processos com muita atenção, somos parte interessada e envolvida em alguns. Herdámos situações financeiras e desportivas difíceis. Nunca vamos ter a vergonha a entrar no Sporting, nunca mais voltará a acontecer. Quero dar a garantia que com esta direção nunca haverá a PJ a fazer buscas ao Estádio e Pavilhão."