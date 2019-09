Varandas fala de frustração, coragem e recorda história com o novo treinador do Sporting

Presidente do Sporting apresentou esta sexta-feira o novo treinador do Sporting, Silas.

"Estou aqui para apresentar a nova equipa técnica. Sobre outros assuntos falarei amanhã, e falarei sobre tudo. Hoje vos digo que desde os jogadores ao treinador, presidente, estamos todos frustrados, por hoje o Sporting não ocupar o lugar correspondente à valia do seu grupo. Valia essa que nós consideramos que é grande, que continuamos a acreditar e não duvidamos da valia daquele grupo", começou por dizer Frederico Varandas, presidente do Sporting, na apresentação de Silas como novo treinador dos leões.

"Uma palavra especial para o treinador Leonel Pontes que assumiu a transição da equipa técnica, de Marcel Keizer para esta, com grande profissionalismo, dignidade, com todas as dificuldades fez o melhor que conseguia. Hoje estou a apresentar a nova equipa técnica, jovem, com competência, com ambição, coragem, com muita coragem e muita vontade de aqui estar hoje", continuou, destacando a coragem da nova equipa técnica.

"Enquanto assinávamos os contratos, vou pedir para confidenciar uma história que ele não sabia, remonta há uns bons anos. Perguntei se ele sabia a primeira vez que o tinha visto ao vivo, ele achava que era enquanto jogador. Mas não, a primeira vez que o vi ao vivo foi em 2002, na Praça do Rossio, com o cachecol do Sporting a festejar o título. 17 anos depois estamos aqui. Eu presidente, ele ex-jogador, agora treinador do Sporting. Reforçar que nós, apesar de frustrados temos muita confiança que seja esta equipa técnica a pôr o Sporting no lugar correspondente à valia daquele grupo", concluiu.