Varandas em cima do processo Sturaro

Presidente leonino, sabe O JOGO, falou ontem com os dirigentes da Juve sobre o médio

Frederico Varandas, presidente do Sporting, conversou ontem com os responsáveis da Juventus para se inteirar dos últimos desenvolvimentos em torno do processo de recuperação do médio Stefano Sturaro. O ingresso em definitivo do internacional italiano no emblema de Alvalade, cedido por empréstimo da Vecchia Signora, só deverá acontecer entre duas a quatro semanas, um atraso face ao que estava programado inicialmente, quando ficou definido que o atleta ia recuperar fisicamente entre Sanremo, a sua cidade natal, Turim e Barcelona.

Em causa está, recorde-se, um processo de reabilitação competitiva, na sequência de uma intervenção cirúrgica no tendão de Aquiles da perna esquerda, o qual inflamava e condicionava Sturaro há vários meses. A ideia dos dirigentes transalpinos e leoninos era a de que o médio de 25 anos seria integrado no grupo às ordens de José Peseiro no início da próxima semana, concretamente amanhã, porém O JOGO sabe que o processo está ligeiramente atrasado e Sturaro permanecerá a ultimá-lo entre Itália e Espanha. Ora, é precisamente neste contexto que Frederico Varandas, até pela sua formação, que o levou a ser diretor clínico dos leões, tem procurado conhecer os progressos que Sturaro regista na longa recuperação, estando afastado da competição desde 19 de maio, quando a Juventus recebeu o Verona, encontro em que acabou por ser substituído, por lesão, ao intervalo. Sturaro, enquanto se procura reabilitar para a competição, tem seguido os confrontos leoninos e, inclusive, deslocou-se ao José Alvalade para assistir "in loco", pelo menos, a três jogos.