Varandas comenta revelações de jogadores do Rio Ave: "Ainda vem aí muita coisa"

Na conferência de imprensa convocada para abordar as recentes as agressões a dirigentes do Sporting - no jogo com o Boavista, no Bessa; e no clássico do hóquei em patins com o FC Porto, no Dragão Caixa - Frederico Varandas aceitou aceitou comentar as notícias vindas a público em que jogadores do Rio Ave afirmaram em tribunal terem sido aliciados para perder com o Benfica na temporada de 2015/16.

"Vou responder porque esse assunto entronca no que já disse sobre transparência e zero suspeição, valores dos quais o Sporting não abdica. Quero deixar uma garantia aos sportinguistas. É verdade que nestes seis meses estamos muito concentrados internamente, com questões diversas como empréstimos obrigacionistas, Alcochete, rescisão dos contratos, a lamentável herança financeira. Inúmeros dossiês, mas quero deixar a garantida de que não vamos descuidar esse assunto. Ouvimos e lemos o que tem saída na comunicação social, com jogadores em tribunal, repito, em tribunal, a afirmarem terem sido aliciados para perder um jogo. Não é surpresa para mim, sou sincero. Não vamos largar este caso até ao fim porque temos a convicção de que o Sporting foi gravemente prejudicado financeira e desportivamente. E temos a séria convicção de que ainda vem aí muita coisa