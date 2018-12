Varandas aponta ao título e fala do mercado: "Já há coisas definidas"

Presidente do Sporting dá entrevista, esta segunda-feira, à Sporting TV

Título

"Diziam-me: só quero ficar em terceiro lugar. E ouvia especialistas a dizer que íamos demorar meses a estar na luta com Benfica e FC Porto. Independentemente do realismo ou não, hoje, o que me dá a sensação na rua é ouvir: presidente, eu acredito. Isto é muito reconfortante. Diziam que íamos demorar épocas, mas de repente, em 100 dias, temos uma equipa que todos os sportinguistas acreditam que pode ser campeão. É contra todas as probabilidades? É. Temos as mesmas condições e preparação dos outros? Não temos. Mas eu, no fundo, acredito. Não é uma exigência. Tenho 11 anos disto. Eu não formei este grupo. O mercado de janeiro é limitado, mesmo com as melhores condições possíveis. Há jogadores que não estão a jogar"

Mercado

"O Sporting vai estar atento ao mercado. A arte está a em fazer melhor com menos. Eu acho que é possível. Eu acredito que o Sporting vai acabar por bater os seus rivais: não pela força, pelo barulho, mas pela competência. E vai fazê-lo. Mais do que os reforços, é ver aquele grupo que está ali. Fala-se muito nos números de Keizer, mas quero agarrar no jogo com o Nacional. Não é fácil estar a perder por dois golos aos 34 minutos. Não se vence aquilo só com competência e qualidade; vence-se com alma, com crença e força do grupo. Aquele grupo conquistou aquela vitória. Se houvesse mais tempo, maior seria a diferença. Hoje sinto que os adeptos acreditam naquela equipa. Estive muitas vezes no banco e ouvi muita coisa. O que eu ouvi neste jogo, a perder por dois golos, aquele estádio a puxar pela equipa como se estivéssemos a ganhar... Isto faz confusão ao adversário. Nem eles percebem bem. A vitória também é fruto daqueles adeptos. Pode acontecer mais vezes. O grupo está com uma alma muito forte."

Regressos de Matheus Pereira, Geraldes...

"São possibilidades. Já há coisas definidas, mas estamos a dia 18 de dezembro e o mercado abre a 1 de janeiro. O segredo é a alma do negócio. Janeiro está a ser trabalhado, mas junho também."

Mais renovações?

"Veremos. Há assuntos a analisar. Keizer está com pouco mais de um mês de trabalho e tem de ser uma decisão tomada por todos."