Varandas em Beja: a "onda a crescer" e ainda Battaglia

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, conviveu este domingo com dezenas de sportinguistas no núcleo de Beja.

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, conviveu este domingo com dezenas de sportinguistas no núcleo de Beja, onde esteve acompanhado por Fernando Mamede, um homem da terra, e mostrou-se satisfeito pela receção que teve, considerando mesmo que a "onda está a crescer" em torno da sua candidatura. O clínico está confiante no triunfo no ato eleitoral do próximo dia 8 de setembro, na conquista do "23.º campeonato nacional de futebol", alicerçado pela "ajuda de Battaglia".

O regresso do médio argentino ao clube "dá mais força" à concretização dos objetivos. "Foi mais um banho de sportinguismo. Notei uma grande crença e um acreditar nesta equipa. Os núcleos também sentem falta de algum mimo e atenção. É uma onda verde que está a crescer. Tenho muita confiança que será o ano do 23.º título de campeão nacional. Essa luta é para continuar. O regresso de Battaglia dá essa força, um ótimo profissional, um grande jogador que nos vai ajudar muito. Acredita no clube e que a massa associativa é diferente", atirou.